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東京事変 リビドー帽 ニュースフラッシュ 椎名林檎 ベレー帽 帽子
商品番号 B47278305031
商品名

東京事変 リビドー帽 ニュースフラッシュ 椎名林檎 ベレー帽 帽子
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 5,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

東京事変LiveTour2020『ニュースフラッシュ』特殊開発グッズリビドー帽自宅で試着のみ袋に入れたまま衣装ケースで保管していました。長期自宅保管ですので、神経質な方はご遠慮ください。発送の際は二つ折りにして梱包しますのでご了承ください。
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