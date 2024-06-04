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ウィリーズホルンマウスピース PWJ AX Milky
商品番号 S48345802210
商品名

ウィリーズホルンマウスピース PWJ AX Milky
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 7,050 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ウィリーズPWJAXMilkyCup内径：17.53mmスロート径：4.2mm藤田乙比古氏監修のシグネチャーモデルこちらはワイドリム/AX（アレキサンダー）シャンクです。調律済み※中古品ですので細かいキズなどはございます。神経質な方はご遠慮ください。通常価格：30,800円種類···ホルンアクセサリー・パーツ···マウスピース
http://narcologia.ru/goods/recycling615414.html
http://narcologia.ru/goods/preference914938.html
http://narcologia.ru/goods/waveform268017.html
ウィリーズホルンマウスピース PWJ AX Milky-
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