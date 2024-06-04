ウィリーズホルンマウスピース PWJ AX Milky

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商品詳細
ウィリーズPWJAXMilkyCup内径：17.53mmスロート径：4.2mm藤田乙比古氏監修のシグネチャーモデルこちらはワイドリム/AX（アレキサンダー）シャンクです。調律済み※中古品ですので細かいキズなどはございます。神経質な方はご遠慮ください。通常価格：30,800円種類···ホルンアクセサリー・パーツ···マウスピース
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