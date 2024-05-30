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新作 メンズ スニーカー ビジネスシューズ 靴 カジュアルシューズ ローカット
商品番号 F35829251892
商品名

新作 メンズ スニーカー ビジネスシューズ 靴 カジュアルシューズ ローカット
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 1,749 円
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商品詳細

新作メンズスニーカービジネスシューズ靴カジュアルシューズ通学ローカットおしゃれ紳士靴防滑◆◆商品について◆◆■商品番号：NZ0041セット内容◆スニーカー素材◆PUカラー：◆ブラウン◆ブラック◆イエロー◆グレーサイズ◆24cm\\38、24.5cm\\39、25cm\\40、25.5cm\\41、26cm\\42、26.5cm\\43、27cm\\44、27.5cm\\45、28cm\\46、28.5cm\\47、29cm\\48◆モニター設定、照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。◆商品は縫製上の細かいほつれ、汚れ、素材特有の臭いや接着剤等の臭いが残っている場合がございますので、気になるお客様はご購入をお控え下さい。※沖縄追加送料1500円※発送について都合によって、4-7日以内の発送となります。
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