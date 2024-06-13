『最終値下げ』HTCキーホルダー　スタッズ　ベルトループ　新品

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商品詳細
カラー···ブラックHTCのキーホルダーですベルトループなどに付けて使用しますスタンダードカリフォルニア購入未使用のまま保管しておりました元々の小傷などはあります定価16500円本体9センチ 全体18.5センチ購入させていただきましたが自分のイメージと違いましたので出品させていただきます。ご検討よろしくお願いいたします。人気シリーズ···HUFキーホルダー
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