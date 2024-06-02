レザースタッズキーホルダー［sh225-820］

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こちらはレザーに様々な形のスタッズを金銀カラーを交互にバランス良くあしらったフック付きキーホルダーになります。【特徴】◆レザー・しっかり厚みのある国産本革のブラックレザー（牛革）を使用。・使い込む事で色に深みが増し、更にツヤが出てきます。◆スタッズ・CALEE,HTCなどでも利用されているアメリカ製。・レザー同様に経年変化を楽しめます。◆フック（ナスカン・留め具）・ベルトループなどに付けやすいレバー付き。・フック自体の取り外し可能。・フック不要の場合‐1,000円。※片面にスタッズをあしらったデザインになります。※写真の鍵はイメージになり商品には付属されません。【寸法】全長30.0cm（レザー部分22.5cm,ナスカン部分6.5cm）レザー部分の幅1.5cm【発送】・お支払い確認が取れた翌日に発送を予定しております。・お急ぎの場合などは一言いただけるとスムーズです。商品について気になる事があればお気軽にコメント下さい。こちら以外にも様々なデザイン・サイズ違いの商品があります。下記のハッシュタグよりご覧下さい。↓ブランド全商品↓#studhead↓同じ長さのデザイン違い↓#sh225americancasual（アメカジ）biker（バイカー）chopper（チョッパー）keyring（キーリング）strap（ストラップ）tatoo（タトゥー）used（古着）vintage（ヴィンテージ）