NAVAJO ナバホ族 インディアンジュエリー リング　16号　D.Cadman

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商品詳細
ナバホ族アーティスト DarrellCadman作力強いスタンプが施されたコンチョリングですサイズは１６号存在感抜群のかっこいいスタンプドコンチョリングです大きさ縦3.2ｃｍ、横2.1ｃｍリングアーム部分9ｍｍ材質...シルバー９２５カラー...シルバー
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