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【パタゴニア 白タグ パイルジャケット】サイズM 70'ヴィンテージ
商品番号 G25927465218
商品名

【パタゴニア 白タグ パイルジャケット】サイズM 70'ヴィンテージ
ブランド名 パタゴニア
特別価格 税込 23,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

パタゴニアの70年代ヴィンテージパイルジャケット白タグ、ジッパーはC\u0026Cになります。袖など多少の使用感ありますが、この年代にしては毛玉や汚れ等も少なく綺麗な状態です。サイズM身幅約56㎝/着丈約65,5㎝素人採寸の為誤差はご了承下さい。
http://narcologia.ru/goods/sepulchral145132.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild818252.html
http://narcologia.ru/goods/capitation611908.html

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