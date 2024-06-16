【パタゴニア 白タグ パイルジャケット】サイズM 70'ヴィンテージ

パタゴニアの70年代ヴィンテージパイルジャケット白タグ、ジッパーはC\u0026Cになります。袖など多少の使用感ありますが、この年代にしては毛玉や汚れ等も少なく綺麗な状態です。サイズM身幅約56㎝/着丈約65,5㎝素人採寸の為誤差はご了承下さい。



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