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【希少】GIVENCHY がま口 小銭入れ コインケース ヴィンテージ ブラウン
商品番号 Y86284521426
商品名

【希少】GIVENCHY がま口 小銭入れ コインケース ヴィンテージ ブラウン
ブランド名 ジバンシー
特別価格 税込 2,916 円
在庫状況 あり

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商品詳細

希少ヴィンテージジバンシーがま口コインケースコロンとした可愛らしい形で、ユニセックスでご愛用頂けるかと思いますがま口で大きく開けますので、小銭の出し入れもしやすいです୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧●ブランドGIVENCHYジバンシー●カラーブラウンゴールドbrownGOLD●サイズ実寸サイズメジャーで計りました縦：約8cm横：約10cmマチ：約2cm●素材レザー●状態使用感、角スレなどはあまりなくヴィンテージのお品物では綺麗な状態かと思います。保存による汚れはできる限り清掃しておりますが取り切れていない部分もあるかと思います。綺麗な状態にはなっていると思いますが、USEDにご理解ある方のみご購入お願いいたします●付属品専用ボックスこちらのお品物は公安委員会から古物商許可のある、ブランド買取店を営む知人から、譲っていただいたものになります。真贋鑑定済みになりますので安心して購入にお進みください^^୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧※上記状態をご理解して頂けるかたのみご購入ください※素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください※プロフィールをお読みいただいてからご購入お願いいたします。他にも多数出品中です✨　　　↓↓↓#せとの商品まとめて画面左上の販売中に☑︎して下さい❤️おまとめ購入割引いたします❗️♡ご縁があると嬉しいです、是非コメントください。おまちしています❣️カラー···ブラウン30000818柄・デザイン···無地カラー···ブラウン
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