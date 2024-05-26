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NEW ERA LAドジャース ダブルロゴ スナップバックキャップ
商品番号 V46481788798
商品名

NEW ERA LAドジャース ダブルロゴ スナップバックキャップ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,448 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◯商品名NEWERALOSANGELESDODGERS9FORTYSNAPBACKCAPニューエラロサンゼルスドジャーススナップバックキャップ◯状態新品未使用◯カラーダークブルー　◯サイズフリー（スナップバックなのでサイズ調整が可能です）◯配送方法らくらくメルカリ便匿名配送宅急便での発送を予定しています。型崩れがございませんようにダンボールにて発送をさせて頂きます。◯商品特徴正面と後ろにチームロゴ刺繍がされた海外モデルのニューエラスナップバックキャップです。いつの時代もトレンドの定番となっているキャップですので人と被りたくないという方が沢山いらっしゃると思います。こちらは海外モデルなのでお洒落を楽しむ方にもプレゼントにも嬉しいベースボールキャップです。スポーティアイテムですがスポーツファッション、ストリートファッションに限定されずジャケットやデニムのようなカジュアルなファッション、モードファッションなど様々なファッションにも相性抜群でコーディネートに取り入れやすく男女関係なくおすすめです。無地のTシャツやスウェット、シンプルなシャツにこちらの帽子だけでオシャレで様になるアイテムです。様々な人気ブランドとのコラボやアメリカのアーティストから韓国のK-POPアイドルまで愛用する世界中で愛されているNEWERAです。トレンドのスタジャンにも相性が良いです。　素材...コットンカラー...ブルー形...ベースボール
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