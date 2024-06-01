【新品、未使用品】CMCペンダント　5G電磁波対策

電磁波を受けると・・・①脳波はβ波優勢（100%）となり、交感神経優位となる。②アドレナリン（怒りのホルモン）が増加し、イライラ、怒りっぽい、不眠、頭痛、食欲減退を起こさせる。③血管が収縮し、血流低下・虚血状態となる(肩こり、手足のしびれ、各部の神経痛、排せつ・分泌能低下などが起こりやすい）④免疫力が低下する。⑤活性酸素が増加し、発ガン・ガン成長作用が起こる。⑥組織の老化(シミ・しわ、動脈硬化）が起こる。⑦生理リズム障害（ストレス反応）、血液の脳関門の異常、自殺・異常行動などが起こる。これらを解決するのがこちらの商品です。５Gとは、準ミリ波・ミリ波領域のマイクロ波のことで、超高速・大容量、超多数端末接続、超低遅延・高信頼性などの多くの特徴を持った移動通信システムです。しかし、マイクロ波を用いているため人間の身体にとっては極めて有害であり、多大な電磁波ストレスをもたらし、免疫力を下げます。#電磁波対策#コイル缶#cmc#CMC#思考盗聴#脳障害カラー···シルバー



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