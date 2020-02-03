ホワイトハウスコックス　カード入れ　ブライドルレザー　WhitehouseCox

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#KAZの商品一覧はこちら※24時間以内発送！■ブランドホワイトハウスコックスWhitehouseCox■アイテムカードケースカード入れ名刺入れ定期入れ■サイズ横11センチ縦8センチ■状態某有名リサイクルショップで購入し、半年程使用しました。多少の小傷はありますが、状態良好です。内側はまだ蝋が溶け切っていない箇所があります。何かご質問等ありましたら、お気軽にコメントください。よろしくお願いします。素材...本革カラー...ベージュ#KAZの商品一覧はこちら