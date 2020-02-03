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商品詳細
#KAZの商品一覧はこちら※24時間以内発送！■ブランドホワイトハウスコックスWhitehouseCox■アイテムカードケースカード入れ名刺入れ定期入れ■サイズ横11センチ縦8センチ■状態某有名リサイクルショップで購入し、半年程使用しました。多少の小傷はありますが、状態良好です。内側はまだ蝋が溶け切っていない箇所があります。何かご質問等ありましたら、お気軽にコメントください。よろしくお願いします。素材...本革カラー...ベージュ#KAZの商品一覧はこちら
http://narcologia.ru/goods/Persia949188.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical861701.html
http://narcologia.ru/goods/preference851338.html
ホワイトハウスコックス カード入れ ブライドルレザー WhitehouseCox
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