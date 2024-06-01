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JUSTIN DAVIS SECRET SKULL ピアス　SEJ540
商品番号 F76567732576
商品名

JUSTIN DAVIS SECRET SKULL ピアス　SEJ540
ブランド名 ジャスティンデイビス
特別価格 税込 2,090 円
在庫状況 あり

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商品詳細

▪️状態目立つ大きな傷や汚れはないですが、使用に伴う傷はあります。状態は4枚目以降の画像で確認お願いします。ピアスキャッチのついてる画像もありますが、ピアスキャッチは付属しない商品となります。▪️カラーブラック※3枚目の着用例のピアスはクリアですが、商品はブラックになります。▪️付属品4枚目画像を確認ください。※ピアスキャッチは付属しません。ご注意ください。【注意事項】1度人の手に渡った中古品になります。完璧なものを求める方や神経質な方はご遠慮下さい。ご理解頂ける方のみご購入頂けますと幸いです。【梱包・発送】破損と水濡れ防止の上、梱包してネコポスにて発送致します。　ジャスティンデイビスシルバースカル
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