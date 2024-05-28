【送料無料】used激レア ポロラルフローレンデニムジャケット　サイズS

着丈約、69cm身幅約、55cm柄・デザイン···無地素材···デニムジップ・ボタン···ジップアップ季節感···春、秋、冬usedなので擦り切れ、色落ちがあります。古着が好きな方、よろしくお願い致します。※中のTシャツは付きません。#古着#used#ユーズド#ヴィンテージ#デニムジャケット#ポロ#デニムジャケット#ポロデニムジャケット#ヒップホップ#ラップ#ラッパー#スケーター#古着女子#ビンテージ#ヴィンテージ#vintage



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