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グッチ Gリング ペア
商品番号 M52142093846
商品名

グッチ Gリング ペア
ブランド名 グッチ
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グッチGリングペア17号9号ペアで20年前に購入しました。全体に傷があります。18年くらいつけていませんのでクレンザーで磨きました。中古ですのでNCNRでお願いします。カラー···シルバー材質···シルバー
http://narcologia.ru/goods/reinforcement31699.html
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