グッチ Gリング ペア

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商品詳細
グッチGリングペア17号9号ペアで20年前に購入しました。全体に傷があります。18年くらいつけていませんのでクレンザーで磨きました。中古ですのでNCNRでお願いします。カラー···シルバー材質···シルバー
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