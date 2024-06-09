COOPERSTOWN BALL CAP(クーパーズタウン ボールキャップ)

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超美品です。ニューヨーク州・クーパーズタウン近郊の丘にある小さな工場で1986年に誕生した「COOPERSTOWNBALLCAP」アメリカ製にこだわり、オールドスタイルのベースボールキャップを提案します。刺繡のロゴは全て、1860〜1995年に実在した野球チームのロゴ。馴染みの良いコットンのツイル生地で、抜群のフィット感。着用した時の\"しっくり\"感は、当ブランドならではです。使い込むとヴィンテージキャップのような味も出て、経年変化も愉しみなところ。是非ガシガシとご愛用頂ければと思います。BARONS．BLACK着用感180cm70kgでちょうどいいです。⚠️まとめ買い割引⚠️当方のアカウントから、まとめ購入いただいた方は、2点ならそれぞれ5％3点ならそれぞれ10%値引きさせていただきます。最安値保証との併用は可能ですのでぜひご検討ください。⚠️最安値保証⚠️購入を比較検討している、同製品があれば、他サイト、メルカリ内関わらず、値段、出品者名もしくは確認方法を教えていただければその価格より5%安くさせていただきます。⚠️中古品⚠️細かく検品はしておりますが、あくまで古着、中古品であることをご理解いただける方のみご購入をお願い致します。エイムレオンドレエイメレオンドレエメレオンドレパレスPALCESUPREMEDIMEBRAINDEADブレインデッドカーハートCARHATTWIP.vintageヴィンテージ championチャンピオンUSミリタリーorslowcomoliAURALEEblurmsfreshservisredcaposhkoshUNUSEDherillneedlesengineerdgarmentsadidasacne、アクネストゥディオス、ヤエカ、コモリ、1LDK、フレッシュサービス、メゾンスペシャル、ポップトレーディングカンパニー、グラフペーパー、ループウィラー、オーラリー、auralee、POPEYE