シークエル sequel M size 限定品

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商品詳細
シークエル フラグメントのスウェード1stjktサイズ Ｍカラーグレー素材···本革スウェードMはゴールデンサイズです。付属 シークエル真空パック保存袋#フラグメント#シークエル#ゴッドセレクションXXX#藤原ヒロシ
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