BTS 10th anniversary FESTA in汝矣島 会場限定グッズ

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☆即購入OK☆２４時間以内に発送を心がけています(*^^*)2023年6月17日韓国の汝矣島で開催されたBTS10周年記念FESTAの会場内で数量限定で配布されたグッズです。※海外製品の為、初期傷、初期汚れ等ある場合がございます。気になる方はご購入をお控え下さい。バッグは袋などに入っていない状態で配られたためその日はそのまま持ち歩いていました。また、うちわは配送時に持ち手部分を外して梱包いたしますのでご了承ください。人気グループ···BTSグッズ種類···その他#BTS#バンタン