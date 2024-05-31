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ルイヴィトン財布　美品
商品番号 I33372682866
商品名

ルイヴィトン財布　美品
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 3,724 円
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商品詳細

素材···本革購入し少しの期間使用しましたが現在使用しておりません。財布買い替えたため譲ります。正規品になります。
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