純金 K24 男女兼用 鳳凰フェニックスリング10.7ｇ 21～22号 X899

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商品詳細
【商品説明】カラー：ゴールドカラー材質 ：K24重量 ：約10.7ｇ号数 ：約21号寄り内径 ：約19.5ｍｍ縦幅：約2～24.8ｍｍ純金の為バフ掛けを行っておりません。小傷やあて傷がございますが目立った深い傷はございません。ネコポス発送でございます。その他の発送方法をご希望の方は購入前にコメント欄にてお申し付けください。宅急便コンパクトにご変更の場合プラス料金（500円）を頂いております。#winwinと#号(お探しの号数)でスムーズに検索して頂けます。質屋が購入#21号#K18#18金#750#指輪#ゴールド#gold#winwin#ウィンウィン
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