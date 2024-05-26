ユニバーサルランゲージ　ブラックスーツ

ユニバーサルランゲージのスーツです。定価8万程度でした。カラーはブラックでセットアップ＋ベストです。結婚式で一度だけ着用しただけです。シミや汚れなどありません。100%ウールでかなり柔らかくて軽い素材です。サイズが合えばかなりお得だと思います。ジャケット肩幅44身幅45袖丈60パンツ股下71.5ウエスト7646-8Dropカラー···ブラック季節感···春、夏、秋冠婚葬祭



スーツ／2つボタン／FORMAL／無地／FIT／CH14 (216200-ZA)



スーツ／スリーピース／3つボタン／無地／TR24 (126250A-ZA)



スーツ／2つボタン／HAND MADE／ヘリンボーン／CH22 (ANH916-ZP)



スーツ／2つボタン／FORMAL／無地／CH22 (232250-ZA)



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スーツ／3つボタン／シャークスキン／BASIC／TR24 (MTR24766-MQ)



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ジャケット／ウォッシャブル／SOLOTEX／ストレッチ／無地／COMMUTECH (3420030-MA)



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スーツ／2つボタン／FORMAL／無地／FIT／CH22 (0496021-ZA)



スーツカンパニー ユニバーサルランゲージ TR24 スーツ 132160 XA ...



ジャケット／CANONICO／ストレッチ／ウールジャージールック／無地 (326453-ZA)



スーツ／3つボタン／HAND MADE／無地／TR24 (APH101-IA)



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