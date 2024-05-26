ユニバーサルランゲージ　ブラックスーツ

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商品詳細
ユニバーサルランゲージのスーツです。定価8万程度でした。カラーはブラックでセットアップ＋ベストです。結婚式で一度だけ着用しただけです。シミや汚れなどありません。100%ウールでかなり柔らかくて軽い素材です。サイズが合えばかなりお得だと思います。ジャケット肩幅44身幅45袖丈60パンツ股下71.5ウエスト7646-8Dropカラー···ブラック季節感···春、夏、秋冠婚葬祭
http://narcologia.ru/goods/manufacture20841.html
http://narcologia.ru/goods/ordering105979.html
http://narcologia.ru/goods/seamless998029.html
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