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メゾンキツネ　6Pキャップ
商品番号 J87927867159
商品名

メゾンキツネ　6Pキャップ
ブランド名 メゾンキツネ
特別価格 税込 2,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メゾンキツネのキャップです。2021年の5月にZOZOTOWNにて購入したものです。購入後は5回も使用しておらず、状態も綺麗です。即購入、多少のお値引き交渉お受けします！よろしくお願いします！
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