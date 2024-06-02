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〈最終価格〉BIGHAND(ビッグハンド) ブルートパーズ3Dネックレス
商品番号 K62580008082
商品名

〈最終価格〉BIGHAND(ビッグハンド) ブルートパーズ3Dネックレス
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 4,410 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ABOMBERというbighand正規取扱店で定価60000円程で購入しました！自分の服装にはあまり似合わなかったので着用回数も多くない美品です！メンズで出品していますが女性の方にもおすすめです！大きさも5センチほどと大きめであり、3Dの作り込まれたディテールで存在感のある逸品です！ギャランティは実家に置いてきたため付属できません。装飾···ブルートパーズカラー···シルバー材質···シルバー、ブルートパーズ、木インディアンジュエリー、SAAD、ゴローズ、アリゾナフリーダムなどが好きな方にもおすすめです！値下げや質問などお気軽にコメントください！
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