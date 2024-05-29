【大きいサイズ】Paul Smith✕ロロ・ピアーナ 2XL 紺 スーツ

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PaulSmithの紺色のセットアップスーツです2XL(3L)180cm表記で大きいサイズになりますシングル2ボタン、袖口4つボタンです生地は最高級のロロ・ピアーナフォーシーズンズSuper130'sWoolが使われています裏地は背抜きの紫でポケットにはマルチカラーのラインが入っています状態：やや使用感はありますが着用には問題なくまだまだお使いいただけるコンディションです留意点：大手リサイクルショップ購入の中古品ですそれなりに使用感がございます右袖のボタンが１つ欠損しています(写真4)股と脇に擦れが出ていますが破れはありません(写真8,15)カラー：紺 ネイビーサイズ：XL2表記平置き実寸(cm)：ジャケット肩幅46身幅52袖丈63着丈76スラックスウエスト46股上27股下75腿わたり幅32裾幅21素人採寸ですので多少の誤差はご容赦下さい付属品：なし季節感...春,夏,秋