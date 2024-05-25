ジャスティンデイビス　クロスウィズクラウン 人気 名作 高級 クリア

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確実本物正規品です♪写真は全て実物です♪JUSTINDAVISSPJ122-1CrosswithCrownPendantStoneシルバー925、ジルコニア定価58,300円縦約51.5mm/横約25mm※ご注意！！※このモデルは非常によくできた偽物が多く出回っています！！クロスにクラウンをかけた今やジャスティンを代表する位有名になったペンダントトップです(^_^)/状態は、全体的には綺麗な印象です。個人的感覚では美品の部類。付属品は、ありません。送料込は、ネコポスです♪基本的に当日発送しています♪※※17時までに確認できた場合。また、絶対ではありません。・質問する前、購入する前、必ずプロフ読んでください。・値下げ交渉前提価格ではありません。・購入前のコメントは不要です。・極稀に売り切れの時がありますがご了承ください。JUSTINDAVIS他にもお探しの方はこちらから検索(^^)/#testament7ペンダント#testament7ネックレス#testament7