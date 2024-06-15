

美品 希少 MAISON KITSUNE TEDDY JACKET ネイビー 美品 希少 MAISON KITSUNE TEDDY JACKET ネイビー



美品 希少 MAISON KITSUNE TEDDY JACKET ネイビー 美品 希少 MAISON KITSUNE TEDDY JACKET ネイビー



美品 希少 MAISON KITSUNE TEDDY JACKET ネイビー 美品 希少 MAISON KITSUNE TEDDY JACKET ネイビー



美品 希少 MAISON KITSUNE TEDDY JACKET ネイビー 美品 希少 MAISON KITSUNE TEDDY JACKET ネイビー



美品 希少 MAISON KITSUNE TEDDY JACKET ネイビー 美品 希少 MAISON KITSUNE TEDDY JACKET ネイビー



美品 希少 MAISON KITSUNE TEDDY JACKET ネイビー 美品 希少 MAISON KITSUNE TEDDY JACKET ネイビー



美品 希少 MAISON KITSUNE TEDDY JACKET ネイビー 美品 希少 MAISON KITSUNE TEDDY JACKET ネイビー



美品 希少 MAISON KITSUNE TEDDY JACKET ネイビー 美品 希少 MAISON KITSUNE TEDDY JACKET ネイビー



美品 希少 MAISON KITSUNE TEDDY JACKET ネイビー 美品 希少 MAISON KITSUNE TEDDY JACKET ネイビー



美品 希少 MAISON KITSUNE TEDDY JACKET ネイビー 美品 希少 MAISON KITSUNE TEDDY JACKET ネイビー



美品 希少 MAISON KITSUNE TEDDY JACKET ネイビー 美品 希少 MAISON KITSUNE TEDDY JACKET ネイビー



美品 希少 MAISON KITSUNE TEDDY JACKET ネイビー 美品 希少 MAISON KITSUNE TEDDY JACKET ネイビー



美品 希少 MAISON KITSUNE TEDDY JACKET ネイビー 美品 希少 MAISON KITSUNE TEDDY JACKET ネイビー



美品 希少 MAISON KITSUNE TEDDY JACKET ネイビー 美品 希少 MAISON KITSUNE TEDDY JACKET ネイビー



美品 希少 MAISON KITSUNE TEDDY JACKET ネイビー 美品 希少 MAISON KITSUNE TEDDY JACKET ネイビー

ご覧頂きありがとうございます^_^高級感あふれるMAISONKITSUNEメゾンキツネのテディージャケットです。ネイビーでコーディネートしやすいカラーです。色々なシーンで着用でき、シルエットも良いです^_^購入場所メゾンキツネ表参道店2.3回着用の美品。特に目立つ傷や汚れはございません！これからもたくさん着用して頂けます^_^これからの季節にはピッタリなアイテムだと思います！サイズS着丈65身幅53肩幅42袖丈67他にも沢山のジャンルの服を出品しております！他商品とのおまとめ購入大歓迎です♬コメント頂きましたらおまとめさせて頂きますのでお気軽にどうぞ^-^よろしくお願いしますm(__)m