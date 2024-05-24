Bacchus BST-2 RSM ストラトタイプ エレキギター

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購入、コメントはプロフ、説明をご確認いただいた上でお願いします！プロフ説明を読んでない方やメルカリ取引実績の少ない方など取引をお断りさせていただくことがあります。当方の在庫『#川崎楽器』で商品検索で色々出てくるのではと思います。その他御検討よろしくお願いします。BacchusBST-2RSMストラトタイプのローステッドメイプルネックのモデルです。ストラトっぽさのある水色のメタリックとミント？アイボリー？風のピックガードにカバードのリアのハムバッカーピックアップがいい雰囲気を出していると思います。ピックガードにピッキングのスレ（ピッキングの強いオーナーさんが所有していたのかもしれません）がありますが傷汚れ少なく良好なコンディションだと思います。ネック真っ直ぐ弦高6弦12F1.5mm？フレット残8割程度？トラスロッド余裕あり。ロングスケール3.0㌔？ハムバッカーピックアップがついて音作りが幅広そうです。スタイルもいい感じにビンテージ風な雰囲気もあり長く使っても飽きにくそうなので、初心者さんや勝手の良いギターをお探しの方にも気軽に選んで貰えるのでは無いのかなと思います。#川崎楽器コメント購入前にプロフ一読お願いします。お値引不可。提示価格での購入をお願いしてます。プロフ確認されてない値引き要請は削除します。付属品は原則なし。追加ある場合、写真または説明に記載しています。当方出品数が多くたくさんの方に円滑にギターをお譲りしたいと考えております。プロフと説明を読まれてからのコメント、質問。購入をお願い致します。御理解御協力お願いします。