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M327 BELAFONTE A-1 JACKET + KUSTOM SCARF
商品番号 O32683115060
商品名

M327 BELAFONTE A-1 JACKET + KUSTOM SCARF
ブランド名 ベラフォンテ
特別価格 税込 13,865 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★コメントなし即購入大丈夫です。★値引きは致しておりません。★ブランド★BELAFONTEベラフォンテ★アイテム★・RAGTIMEA-1JACKET2022AW・RAGTIMEKUSTOMSCARFWOOL★カラー★GRAYBUFFALOCHECKグレーバッファローチェック★素材★ＷOOL70％POLYESTER25%OTHER35%★サイズ★・ジャケット表記サイズ：L肩幅約48cm袖丈約60cm着丈62cm身幅約62cm・スカーフ長さ：122cm幅：13cm※商品を平置きの状態で測っています。※素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。★コンディション★どちらもタグ付き未使用品です。着ないまま自宅保管しておりました。細かな状態を気にされる方はご遠慮下さい。よろしくお願いいたします。ペット、喫煙ございません。＊132
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