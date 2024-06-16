【新品】ドル バック MG money gang シルバー ロープ ネックレス

【新品】ドル袋バックMGmoneygang＄シルバー銀メッキネックレスロープチェーンペンダントサイズ（約）ペンダント縦5.3cm横4cmロープチェーン長さ61cm幅3mmAAAczダイアキュービックジルコニアシルバー銀メッキカラー☆☆ドル袋に大文字でMGととても目立つペンダントにAAAジルコニアが散りばめられておりとてもキラキラと眩しく金運アップが期待できる見栄えであり、まさに金は稼ぐ集団\"moneygang\"という言葉とデザインも素晴らしく他のチェーンやペンダントと重ね付けしてもとても一際目立つ品となっております☆☆検索渋谷ストリート原宿ロックITZYチェーンネックレスドル袋巾着キーホルダー招財蓄財財運金運バッグチャームキーチャームお守り運気お金呼び金運福の神テニスチェーンテニスネックレスCZダイヤホワイトゴールドメンズネックレスヒップホップジュエリーブリンブリンダンスB系ストリート系キュービックジルコニアゴールドhiphopやストリートアクセサリーが好きな方にlilWaynelilpeeplilpumppopsmokeliluzivertなどのヒップホップアーティストが愛用してるブリンブリンなどにイメージが近くてかっこいいです。ゴールドチェーン喜平チェーンマイアミキューバンk1818kダイアモンド#ピアス#ボディピアス#アクセサリー#ネックレス#イヤリング



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