CHROME HEARTS　ペーパーチェーンネックレス　 18 24

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商品詳細
CHROMEHEARTSペーパーチェーンネックレス18インチ24インチ2年ほど前に新宿伊勢丹CHROMEHEARTSで購入しました使用頻度は20回ほどつけたかと思います２本一緒に買ったためインボイスが一枚しかないです。どちらか一本購入希望の方はインボイスをコピーしてお渡しする形になります。希望額おしえてください差し替え防止のため返品不可とさせていただきますので、状態など気になった点や不安な事があればコメントください、写真をのせます
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http://narcologia.ru/goods/calling986750.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic208412.html
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