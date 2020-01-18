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CHROME HEARTS　ペーパーチェーンネックレス　 18 24
商品番号 I17914275938
商品名

CHROME HEARTS　ペーパーチェーンネックレス　 18 24
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 59,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CHROMEHEARTSペーパーチェーンネックレス18インチ24インチ2年ほど前に新宿伊勢丹CHROMEHEARTSで購入しました使用頻度は20回ほどつけたかと思います２本一緒に買ったためインボイスが一枚しかないです。どちらか一本購入希望の方はインボイスをコピーしてお渡しする形になります。希望額おしえてください差し替え防止のため返品不可とさせていただきますので、状態など気になった点や不安な事があればコメントください、写真をのせます
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