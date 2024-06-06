【希少】 Justin Davis リング 17号

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Justin Davis リング #17 - リング(指輪)



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ジャスティンデイビスのリングになります。サイズは17号、カラーはブラック。廃盤になっている希少の百合モチーフです。※ケースは若干経年劣化でダメージが有るのでおまけ程度と捉えていただけたら幸いです。付属品やギャランティカード等なし10年ほど前の商品になります。何かご質問等ありましたら遠慮なくコメント下さい。US古着 EU古着used 70s 80s 90s vintage ビンテージ ヴィンテージ アメリカ古着 ヨーロッパ古着アメカジ クラシカルレトロ おしゃれ 70年代 80年代 90年代