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【希少】 Justin Davis リング 17号
商品番号 W37969066173
商品名

【希少】 Justin Davis リング 17号
ブランド名 ジャスティンデイビス
特別価格 税込 4,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジャスティンデイビスのリングになります。サイズは17号、カラーはブラック。廃盤になっている希少の百合モチーフです。※ケースは若干経年劣化でダメージが有るのでおまけ程度と捉えていただけたら幸いです。付属品やギャランティカード等なし10年ほど前の商品になります。何かご質問等ありましたら遠慮なくコメント下さい。US古着　EU古着used　70s　80s　90s　vintage　ビンテージ　ヴィンテージ　アメリカ古着　ヨーロッパ古着アメカジ　クラシカルレトロ　おしゃれ　70年代　80年代　90年代
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