数量限定SALE ハワイアンジュエリー メンズ リング ターコイズ K14 ■

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ターコイズシリーズの再入荷☆大人気ハワイアンジュエリーの新商品数量限定の希少品☆ホヌイエローゴールドターコイズ※21号再入荷しました♪※他の商品と一緒でも割引対応致します♪#ハワイアンジュエリー専門店comfortの商品一覧はコチラ#大人気のハワイアンジュエリーのリング一覧はコチラ#メンズアクセサリーの一覧はコチラ■使用貴金属ステンレススチール316L/K14イエローゴールドコーティング■サイズ太さ：8.0mm厚み：1.8mm ■リングサイズ7号.9号.11号.13号.15号.17号.19号.21号■ステンレススチール当店のステンレスは、医療用品にも使われているサージカルステンレス316Lです。変色もせず・傷・汚れにも強く、アレルギーを起こしづらい安心な素材です。半永久的な輝きを演出します！■規格ステンレススチール316L/PVDイエロー・ピンクゴールド■商品ポイントハワイでは愛する人から想いを込めてハワイアンジュエリーを贈る習慣があります★遠い昔からハワイアンジュエリーは人々の大切な想いとともに身に着けられてきました。ただの飾りではなく、その時々の想いそれぞれのあたたかい気持ちを宿っているからこそ放つ本当の輝き、真実。熟年された職人が積み重ねてきた感性で丁寧に彫りこんでいます。お手持ちのリングや時計、ブレスレットとの相性も良くコーディネートのポイントになります♡色違いのリングやワイドタイプなどセット付けをしていただくのもとても可愛いくて素敵なのでオススメです♡きれいめスタイルはもちろんカジュアルが好きな方にもご愛用いただけるデザインです誕生日や記念日のプレゼントにも最適♡#ハワイアンジュエリー#ハワイアンジュエリーリング#ペアリング#アクセサリー#14K#指輪#プレゼント#ホヌ#プルメリア#シルバーリング#イエローゴールド#ターコイズ#メンズアクセサリー#ハワイアンジュエリーメンズ装飾···ターコイズ