Ron Herman(ロンハーマン) キャップ　ブラック

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ロンハーマン六本木にて購入しました2回程着用しました----------------------------------------------以下は普段着用サイズになります。参考までに・Moncler（モクレール）1・giannetto(ジャンネット)40・finamore(フィナモレ)M・Frank＆Eileen(フランクアンドアイリーン)S・TAGLIATORE(タリアトーレ)44・Hevo(イーヴォ)44・UNITEDARROWS(ユナイテッドアローズ)ジャケット44・BEAMS(ビームス)ジャケット44・INCOTEX(インコテックス)SLACKS サイズ30・スーツカンパニー M・ユニバーサルランゲージ M・RESOLUTE(リゾルト)71031ウエスト苦しめ・PTTORINO（PT01）EVOFIT 44・YCHAIイカイ チノパン29デニム30・ユニクロ M・WOOLRICH(ウールリッチ)アークティックパーカS・スリードッツ SたまにM・GuyRover(ギローバー)鹿の子 シャツM・Drakes(ドレイクス)オックスシャツ37・GRANSASSO(グランサッソ) ニット46 ・ZANONE（ザノーネ）46・エドワードグリーン 202(6E)・ジョンロブシティ2(6E)・ジェイエムウエストン180(5/C)、ゴルフ(6D)、598ダービー(6C)・リーガル24.5・クロケット＆ジョーンズ341(6E)、ノーリッチ2377(6E)・パラブーツ シャンボード(6.5)少し大きめアヴィニョン(6)・オールデン モディファイドラスト(6.5D)アバンディーン(6.5E)・チャーチライダー(6.5）