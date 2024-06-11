ガルニエ　3ピーススーツ

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人気のガルニエ3ピーススーツネクタイワイシャツはつきません。クリーニング済み上着サイズ48（Ｌ)背抜きパンツシロート採寸ウエスト86センチ股下73.5裾まわり39数回着ただけで、ベストは一度も使っていません。季節感···春、夏、秋もちろん冬でも大丈夫。カラー···ブラック