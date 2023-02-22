◆正規品◆New Era 9FORTY NY カーブキャップ　ヤンキース　WB

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商品詳細
NEWERA ニューエラニューヨークヤンキース ナインフォーティー ストラップバックキャップNewEraNewYorkYankees9FORTYStrapbackCAP※掲載写真は実写撮影した物になります。-------商品説明-------NEWERA MLBシリーズ海外限定モデルNYロゴで有名なヤンキースユニセックス対応アイテムになりますホログラム 商品コード バーコード付きの正規品なります。○新品タグ付き○カラーWheat/Black(ベージュ タン系統) ○サイズOneサイズ9FORTYNBAMLBNFLメジャーリーグ ニューヨーク・ヤンキースNewYorkYankeesNYY海外限定ニット帽ニットキャップ
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