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◆正規品◆New Era 9FORTY NY カーブキャップ　ヤンキース　WB
商品番号 S31002306086
商品名

◆正規品◆New Era 9FORTY NY カーブキャップ　ヤンキース　WB
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,778 円
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商品詳細

NEWERA　　ニューエラニューヨークヤンキース　ナインフォーティー　ストラップバックキャップNewEraNewYorkYankees9FORTYStrapbackCAP※掲載写真は実写撮影した物になります。-------商品説明-------NEWERA　MLBシリーズ海外限定モデルNYロゴで有名なヤンキースユニセックス対応アイテムになりますホログラム　商品コード　バーコード付きの正規品なります。○新品タグ付き○カラーWheat/Black(ベージュ　タン系統)　○サイズOneサイズ9FORTYNBAMLBNFLメジャーリーグ　ニューヨーク・ヤンキースNewYorkYankeesNYY海外限定ニット帽ニットキャップ
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