レインシューズ コンバース ハイカット 24.5

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コメントなし即決大歓迎♪人気色の黒です♪•商品名レインシューズコンバースハイカット24.5•購入場所/時期2022年購入1回雪の中で使用しました。•その他圧縮して発送致します。中古品である事をご理解の上、ご購入をお願い致します。送料込なので、お値下げはご遠慮下さい。写真をよくご確認下さい。A88