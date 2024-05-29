【美品】ロロピアーナ×TANABE \u0026 SONS スーツ セットアップ 大きい

数ある商品の中からご覧いただき、ありがとうございます♪⭐️即購入OK⭐️即日発送■商品説明 ロロピアーナ×TANABE\u0026SONS 高級生地LoroPianaが使われたスーツです。 裏地が白なので、フォーマルなブラックなので 結婚式などお祝い事などに最適です。 ビジネスにもご使用いただくのもよいかと 思います。■商品状態 美品 主人が友人からいただいたものですが、 袖の長さが合わず、体型に合わないため 出品しました。 譲っていただいた方も、2度結婚式で着ただけ と伺っています。主人は一度も着ていません。 使用回数が少ないため、破れやほつれといった ダメージはなく、汚れなども見当たりません。 検品は時間をかけ、念入りにチェック していますが、素人のため見落としがある 場合がございます。■サイズ：記載がないのでわかりませんが、 大きいサイズです。 ※平置きでの採寸になります。 ジャケット ・肩幅：47cm ・身幅：55cm ・着丈：68.5cm ・袖丈：55cm スラックス ・ウエスト：50cm ・股下 ：65cm ・腿幅 ：32cm ・裾幅 ：23cm■素材：タグがなく確認できませんでした。。。■色：黒（ブラック）その他にもいろいろなものを出品います。ご興味がありましたら、是非ご覧下さい。#Manami_collection管理番号：b2



美品】ロロピアーナ×TANABE & SONS スーツ セットアップ 大きい-



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