gunda ガンダ TASSEL NK タッセルネックレス 水晶 クリスタル

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商品詳細
gundaガンダTASSELNKタッセルネックレスヒマラヤ水晶とシルバー製のタッセルパーツ素材silver925サイズ全長96.5cm縦3.3cm横1.4cm付属品箱状態目立つ傷や汚れ無く全体的に綺麗です。国内正規店で購入しました。値下げは出来ません。メンズレディースユニセックスsilver925シルバーアクセサリーペンダントトップネックレス装飾···クリスタル材質···シルバー
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