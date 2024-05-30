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gunda ガンダ TASSEL NK タッセルネックレス 水晶 クリスタル
商品番号 H94559998903
商品名

gunda ガンダ TASSEL NK タッセルネックレス 水晶 クリスタル
ブランド名 ガンダ
特別価格 税込 11,466 円
在庫状況 あり

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商品詳細

gundaガンダTASSELNKタッセルネックレスヒマラヤ水晶とシルバー製のタッセルパーツ素材silver925サイズ全長96.5cm縦3.3cm横1.4cm付属品箱状態目立つ傷や汚れ無く全体的に綺麗です。国内正規店で購入しました。値下げは出来ません。メンズレディースユニセックスsilver925シルバーアクセサリーペンダントトップネックレス装飾···クリスタル材質···シルバー
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