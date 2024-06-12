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90s ヴィンテージ 6パネルキャップ 刺繍ロゴ food 4 less
商品番号 X81123223644
商品名

90s ヴィンテージ 6パネルキャップ 刺繍ロゴ food 4 less
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 1,466 円
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商品詳細

カラー···ブラック形···ベースボール⚫即購入大歓迎です⚫クリーニング済なのですぐ着用できます【商品説明】郵便サイズに折り畳んで発送します【状態】若干の汚れあり画像にてご確認下さい古着ですのでやや着用感のあるものです神経質な方はご注意下さい【サイズ】フリーサイズ【実寸サイズ(平置き)】頭囲:素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい【カラー】黒ブラック【素材】コットンボディナイキアディダスプーマチャンピオンフィラカッパノースフェイスといったスポーツミックスアイテム❗️ラルフローレントミーヒルフィガーステューシーカーハートディッキーズハードロックカフェハーレーダビッドソンノーティカグラニフコムドット菅田将暉小松菜奈といった90sファッションアイテムなど多々出品しております❗️全てのアイテムはこちらまで⇒#古着屋APICO◁ゆるダボできるアイテム多数取り揃えております。メンズ、レディース問わずユニセックスでお使いいただけるアイテムや古着女子、古着男子の定番アイテム、デニム、スラックス、ワークパンツ、チノパン、カーゴパンツ、ワイドパンツなどの全てのボトムと相性良いです。ユニクロ、ギャップ、しまむら、ザラ、ジーユー等プチプラブランドアイテムとの相性もピッタリです。ブルゾン、ジャケット、パーカー、ロンＴなどとレイヤードしても似合うアイテム、リュック、帽子、キャップ、ハットやサンダル、スニーカー、ブーツなどにも合うアイテム多数取り揃えております。アナタのお気に入りが見つかれば幸いです☆彡.。3761-0
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