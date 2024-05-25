gucho ガッチョ ピストン ペンダント

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即購入オッケーです♪トラディショナルなホットロッダーが愛用するエンジンのピストンをモチーフにしたペンダント。ヘッド部分が稼動するギミックも楽しいアイテム。本物になるべく忠実になるようデザインされたリアリティ溢れるペンダントです。素材Silver925サイズ高さ：42mm(バチカン除く)原価66000円※購入後のクレームは対応しかねますのでしっかりとご理解した上でのご購入をお願いいたします。(こちらの不備などによる場合は返品対応をとらせていただきます)※発送方法の指定はできませんので、あらかじめご了承ください。