【送料・税込】MOON ドラッグスター メッシュ キャップ [CM177]

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商品詳細
Oldisnew.Getyouroldievibesinyourwardrobe.トラディショナルなMOONDragsterのフロントビューがキャップの前面にデザインされたクラシカルなメッシュキャップです。後ろがメッシュなので通気性もよく、アジャスターも付いているので、サイズ調節も可能。キャンプやフェスでのアウトドアで大活躍すること間違いなし！カラー:BK/WHブラックホワイトサイズ:フリーサイズ(スナップバックで調節可能)素材:ポリエステル100%
http://narcologia.ru/goods/perforce969765.html
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