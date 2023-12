【値下げ】ニューエラキャップ LA 59FIFTY ASG2022 オールスター

ニューエラキャップLA59FIFTY未使用に近い商品…NEWERA59FIFTYLAサイズ…77/8(62.5cm)カラー…ブルー(ツバ裏…黒)チーム…LA2022オースターゲーム状態:数回ほど使用しました。多少の型崩れはあります。目立った傷や汚れ等は見受けられません。付属品:なし配送方法:形が崩れてしまう恐れがありますが宅急便コンパクトです。宅配便をご希望の方は、送料のご負担をお願い致します。傷、汚れ、嫌な匂い等ございません。中古品であり個人保管の為、ご理解頂いた上でのご検討をお願い致します。



