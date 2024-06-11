F.A.L ブラッドレスクロスリング　18号

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商品詳細
18号¥40,000アクセサリーショップのGINYAにて購入したものになります。使用に伴う小傷はございますが、丁寧に使用していたので大きな打痕等は無く、まだまだ使用していただけます。ぜひご検討くださいませ。デフブリードレギオメイドアビリティノーマルクロムハーツデュアルフロウゴシックエフエーエル
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