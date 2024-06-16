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★お値下げ★ポロラルフローレン　ベア　キャップ　ラグビー
商品番号 N72644254238
商品名

★お値下げ★ポロラルフローレン　ベア　キャップ　ラグビー
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2.3年前に正規店で1万円程で購入し、数回使用しました。画像4枚目、白丸部分が若干白く汚れてしまっています。実際の色は画像5枚目が近いです。若干色が薄くなっている部分もありますが、まだまだ問題なく使用して頂けると思います。ポロベア　ラグビー　キャップカラー···グリーン
http://narcologia.ru/goods/procurement286433.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect122870.html
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