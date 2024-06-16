★お値下げ★ポロラルフローレン　ベア　キャップ　ラグビー

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商品詳細
2.3年前に正規店で1万円程で購入し、数回使用しました。画像4枚目、白丸部分が若干白く汚れてしまっています。実際の色は画像5枚目が近いです。若干色が薄くなっている部分もありますが、まだまだ問題なく使用して頂けると思います。ポロベア ラグビー キャップカラー···グリーン
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