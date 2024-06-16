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44 silver501 極太 old アンカー 小豆チェーン ホイール フック
商品番号 C58731186236
商品名

44 silver501 極太 old アンカー 小豆チェーン ホイール フック
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 11,279 円
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商品詳細

◆【即購入OK】◆管理番号◆24時間以内の発送を心がけております。^^★★トレンド★人気アイテム★希少★即戦力★多数出品中★【#md39】←是非ご覧下さい。(´ω`)★◆商品状態は、写真にてご確認下さい。m(__)m◆【商品説明】【希少・入手困難】純正品正規品知る人ぞ知る西のゴローズ、シルバー501メディスンホイールインディアンジュエリーフックオールド極太極上チェーン【長さ51.5cm/幅5.7mm】上記のみ！！問題無く使用可能です。神経質な方は購入の方はご遠慮下さい。(環境により映りの具合などで多少の違いがあるかもしれませんが、ご了承下さい。)◆若干の誤差はあるかもしれませんがご了承ください。m(__)m◆簡易梱包の発送となります。(＞人＜;)【保管上または梱包でのシワはご容赦下さい。】m(__)m◆商品確認しておりますが、汚れ等の見落としはご容赦下さい。m(__)m特に状態に敏感な方のご購入をお控え下さい。◆商品のデザイン状態には主観を伴い表現及び受け止め方に個人差があります。◆しっかりとリユースをご理解した上でご購入をお願いします。TADY\u0026KINGタディ\u0026キングゴローズビーズレジスト廃盤ナジョーネタディ\u0026キングFIRSTARROW'sファーストアローズアリゾナフリーダムSAADGODSUNSラリースミスコディーサンダーソンガボールリンチーシルバースミスlynchsilversmithARIZONAFREEDOMLARRYSMITH純正品正規品ベルトレザーベルトクロコダイルクロコアリゲーターカイマンリザードワニヴィンテージビンテージ補修取替交換代替代用汎用互換小物趣味ニッチコアファンアイテムメタルタタキインデアンジュエリーナバホ◆購入先ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋/古物市場
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