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m576
商品番号 D33142099554
商品名

m576
ブランド名 ニューバランス
特別価格 税込 1,989 円
在庫状況 あり

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商品詳細

m576のソール、ヒールカウンターのみです。ドナーソールとしてお使い下さい。madeinenglandのm576pngのソールです。ラストはSL-2となります。アウトソールの減りはほとんどありません。スニーカーのオリジナルカスタムや、加水分解したスニーカーのリペアに使っていただけると思います。
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