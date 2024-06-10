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商品詳細
m576のソール、ヒールカウンターのみです。ドナーソールとしてお使い下さい。madeinenglandのm576pngのソールです。ラストはSL-2となります。アウトソールの減りはほとんどありません。スニーカーのオリジナルカスタムや、加水分解したスニーカーのリペアに使っていただけると思います。
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