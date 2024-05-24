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JAM HOME MADE フェザー　ネックレス　シルバー
商品番号 M95356055045
商品名

JAM HOME MADE フェザー　ネックレス　シルバー
ブランド名 ジャムホームメイド
特別価格 税込 3,315 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質···シルバーカラー···シルバーJAMHOMEMADEのネックレスになります。フェザー(羽)のモチーフです。材質　シルバーの刻印サイズ　トップ　縦　約45mm横　約10mm　　　　厚み　約4mmチェーン　　　　　長さ　約495mmシルバー特有のくすみございます。磨けば綺麗になりますが、くすみの方がお好きなかたもいるのでそのまま出品します。目立つきずは有りません。グリーンカラーの、ネックレストップは装身具ではありません。重ね付けのイメージです。4個付いてますが、一つ先が折れてます。9枚目画像ご参照下さい。3回程使用後の箱に入れての保管品です。家庭保管品なのでお気になさる方はお控え下さい。
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