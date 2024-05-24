JAM HOME MADE フェザー　ネックレス　シルバー

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材質···シルバーカラー···シルバーJAMHOMEMADEのネックレスになります。フェザー(羽)のモチーフです。材質 シルバーの刻印サイズ トップ 縦 約45mm横 約10mm 厚み 約4mmチェーン 長さ 約495mmシルバー特有のくすみございます。磨けば綺麗になりますが、くすみの方がお好きなかたもいるのでそのまま出品します。目立つきずは有りません。グリーンカラーの、ネックレストップは装身具ではありません。重ね付けのイメージです。4個付いてますが、一つ先が折れてます。9枚目画像ご参照下さい。3回程使用後の箱に入れての保管品です。家庭保管品なのでお気になさる方はお控え下さい。