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ピース　オーバル　印台　平和　シルバー925リング　愛　銀26号KSE15G⑤④
商品番号 G41975285241
商品名

ピース　オーバル　印台　平和　シルバー925リング　愛　銀26号KSE15G⑤④
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 1,627 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。商品番号　　KSE-35-15G⑤④ピースオーバルシグネットリング素材　シルバー925刻印ありサイズ26号　US12#獅子丸ピース#獅子丸26号#獅子丸オーバル当方が販売してるシルバー925は、銀専門の工房より直接買い付けておりますので、本物のスターリングシルバーになります。ご安心ください。ピース　ピースマーク　平和　平和の象徴　愛と平和　世界よ平和に　70年代　印台　オーバル　シルバー925リングメンズ　レディース　マリファナ　ヒッピー　愛　平和　ピース　レゲエ　ボブマーリー　ガンチャ　ガンジャ　葉っぱ　ハッパ　ハッパ　草　クサ　ユニセックス　スターリングシルバー　SILVER925sterling
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