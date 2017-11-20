ピース　オーバル　印台　平和　シルバー925リング　愛　銀26号KSE15G⑤④

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。商品番号 KSE-35-15G⑤④ピースオーバルシグネットリング素材 シルバー925刻印ありサイズ26号 US12#獅子丸ピース#獅子丸26号#獅子丸オーバル当方が販売してるシルバー925は、銀専門の工房より直接買い付けておりますので、本物のスターリングシルバーになります。ご安心ください。ピース ピースマーク 平和 平和の象徴 愛と平和 世界よ平和に 70年代 印台 オーバル シルバー925リングメンズ レディース マリファナ ヒッピー 愛 平和 ピース レゲエ ボブマーリー ガンチャ ガンジャ 葉っぱ ハッパ ハッパ 草 クサ ユニセックス スターリングシルバー SILVER925sterling
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