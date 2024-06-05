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NEW ERA ニューエラ キャップ 9twenty サンディエゴ　新品
商品番号 H40635769094
商品名

NEW ERA ニューエラ キャップ 9twenty サンディエゴ　新品
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★NEWERA neweraニューエラ9twentyキャップ　サンディエゴ　パドレスsandiegopadres★サイズ　アジャストタイプ　56.8～60.6★正規品★カラーブラウン　×　イエロー⬛らくらくメルカリ便ネコポスでの発送です。なるべく薄くして梱包致しますので、ご了承のうえご購入お願い致します！尚　プラス450円でコンパクトボックスに変更可能です。5センチ以下変更希望の際はご連絡下さい。◼️お値引きや交渉は不可です。　ご理解の程宜しくお願い致します。⬛海外製品のため縫い目など荒く感じる部分があるかもしれませんが、並行輸入品ですので、ご理解のうえご購入お願い致します！#ニューエラ#newera#ヤンキース#Yankees#黒#BLACK#帽子#キャップ#ブラック#ニューヨーク#NY#ネイビー#9twenty#フリーサイズ　#レッドソックス
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