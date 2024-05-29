コンバース 29 ローカット 10.5 CONVERSE スニーカー NS130

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BRANDNAME：CONVERSESIZE：10.5CONDITION：USED大人気！CONVERSE社製ローカットスニーカーを入荷致しました。新品定価で買うより安く買いたい。古着ならではのセンスの良いこだわりの1品を探していたあなたへおすすめの商品となっております。当店では送料無料となっておりますので取引情報の入力お支払のみでOK！連絡をとるのが苦手な方でも簡単に取引を進めることができます。またお支払いただきましたら最短即日1~2日以内には発送予定ですのですぐに手にすることができます。当店の商品は古着を中心に扱っておりますのでほとんどの商品が1点ものとなっており売り切れになってしまうと二度と手に入らない可能性がありますのでご承知おきください！是非このアイテムを手に入れてあなたのファッションの幅を広げてあの人からオシャレだなと思われてワクワクしながら出かけてみてはいかがですか。#古着屋BLUES#古着屋BLUESスニーカーアイテム一覧#古着屋BLUESローカット一覧#コンバース_サイズ29から29_5cm一覧↑↑↑上記ハッシュタグをタップ、クリックで商品の一覧を見ることができます。絞り込みで探し物が見つけやすくなります。汚れやダメージ、匂い等の判断には個人差がございます。デリケートな方はトラブルの原因になりかねませんのでお問い合わせをお願いいたします。即決★CONVERSE★29cmローカットスニーカーコンバースメンズ10.5黒8ホールシューズオールスター#NS130スニーカー型...ローカット(Low)