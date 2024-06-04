スケッチャーズ OAK CANYON - SUNFAiR 26.5 黒

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商品詳細
SKECHERSスケッチャーズOAKCANYON-SUNFAiRオーク_キャニオン-サンフェアー237348BBK26.5センチブラック一度だけ使用したのみです。スケッチャーズ・リラックスフィットで、信頼できる快適さと頑丈なスタイルを実現。オークキャニオン-サンフェア。このゆったりとした防水レースアップは、スエードとメッシュのアッパーに、クッション性の高いSkechersMemoryFoam（スケッチャーズメモリーフォーム)インソールを備えています。このシューズの作りは前足部がやや広めです。素材=天然皮革・人工皮革（=合成皮革）・合成繊維・ゴム
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